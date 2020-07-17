РИАМО - 17 июл. Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» и банка «Кузнецкий мост», сообщается на сайте ЦБ.

Организации направили в банк России решение о добровольной ликвидации.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — отмечается в материале.

В банках назначат ликвидационную комиссию в ближайшее время.

АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» не являлся участником системы страхования вкладов, а «Кузнецкий мост» участвовал в этой программе.