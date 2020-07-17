РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска сотрудники подрядной организации управляющей компании начали обрезать кусты на трех улицах, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В эти дни, согласно плановому заданию, сотрудники подрядной организации МУП «СЕЗ» формируют кусты на придомовых территориях у многоквартирных домов на улицах Мичурина, Симферопольской, Революции», - говорится в сообщении.

Ранее обрезали ветки кустов и сухие ветки деревьев на придомовой территории многоквартирных домов на Почтовом и Октябрьском переулках, на Южном поселке, проспекте 50-летия Октября. После обрезки ветки при помощи дробильного аппарата измельчают и вывозятся из дворов.