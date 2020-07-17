РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 июл. Две школьницы из Домодедова получили на ЕГЭ по литературе по 100 баллов, сообщила начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова.

«Поздравляем стобальников ЕГЭ по литературе: Сидорову Викторию, ученицу ДСОШ №7 с УИОП, ее подготовила учитель русского языка и литературы Федорова Елена Петровна, а также Галиаскарову Камилу, ученицу Заревской СОШ с УИОП, ее подготовила учитель русского языка и литературы Ткаченко Лидия Владимировна», - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В этом году в связи с переносом из-за эпидемии коронавируса ЕГЭ по литературе школьники сдавали 3 июля.