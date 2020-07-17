РИАМО - 17 июл. Дом культуры в подмосковном Реутове на улице Южной, строительство которого началось в 2018 году, полностью готов к приему посетителей, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

Каторов совместно с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым, министром культуры Подмосковья Еленой Харламовой и главным федеральным инспектором по Подмосковью Александром Петуховым 16 июля посетили ряд социальных объектов муниципалитета.

«Дом культуры на улице Южной в подмосковном Реутове полностью готов к работе, поражает воображение современный зрительный зал с лучшим световым оборудованием и уникальными креслами, которые установлены здесь одними из первых в Московской области. Для детской школы искусств сделаны учебные классы, гимнастические и репетиционные залы, удобные гримуборные и помещения для хранения одежды и костюмов. Храм искусства и культуры распахнет свои двери сразу же после снятия всех ограничений по коронавирусу», - сказал Каторов.

Объект начали возводить в 2018 году, с 1 сентября 2020 года Дом культуры будет функционировать в полном объеме. Также сюда переехала детская школа искусств.

«Дом культуры уже успели оценить родители, которые помогали с переездом, расставляли в витражи награды, которые завоевали дети. Взрослые оценили и актовый зал, и балетные классы. В целом мы слышим, что хотят родители, чтобы их дети занимались именно здесь, а это значит, что мы двигаемся в правильном направлении», - отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Глава подмосковного Реутова рассказал и о главном проекте 2020 года – обустройство сквера вдоль улицы Южной. Там сейчас ведутся ремонтные работы в рамках благоустройства территории, жители Реутова смогут прогуляться по новой зоне отдыха уже в сентябре.

«Мы ознакомились с ходом работ и общим проектом по реконструкции улицы Южной в Реутове. Там создается удобная прогулочная зона с мини-кафе. Уверен, что она станет одним из любимых мест отдыха у местных жителей», - поделился Брынцалов.

Председатель Мособлдумы, глава городского округа Реутов, министр культуры Московской области, главный федеральный инспектор по Подмосковью посетили также и Центральный городской парк.