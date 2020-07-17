Как многодетным матерям оформить досрочный выход на пенсию

Кому положен досрочный выход на пенсию
Действующим законодательством (а именно – Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в редакции от 01.10.2019 с изменениями от 22.04.2020) для многодетных матерей предусмотрено право досрочного выхода на пенсию.
Во-первых, досрочно на пенсию по достижении 50 лет могут выйти многодетные матери, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до восьми лет. Данное право было предусмотрено законодательством и раньше, пояснила Оксана Красовская, ведущий юрист «Европейской юридической службы».
Во-вторых, с 2019 года, согласно Федеральному закону от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который изменил закон № 400-ФЗ, право досрочного выхода на пенсию появилось и у многодетных матерей, родивших троих и четверых детей.
Так, женщины, родившие четверых детей и воспитавшие их до восьми лет, могут выйти на пенсию с учетом нового пенсионного возраста по достижении 56 лет, а женщины, родившие троих детей и воспитавшие их до восьми лет, по достижении 57 лет. При этом для досрочного выхода на пенсию этим многодетным женщинам необходимо иметь в общей сложности 15 лет страхового стажа (в него входят годы декрета по уходу за детьми).
Наконец, право выйти на пенсию досрочно есть и у женщин-«северянок», а также у женщин со страховым стажем 20 лет. В обоих случаях обязательно наличие двух или более детей. По словам Красовской, данное право существовало и до повышения пенсионного возраста, с учетом изменений в законодательстве для данной категории возраст не повысили. Женщины, родившие двух и более детей, при наличии общего страхового стажа не менее 20 лет (это касается любого региона страны), стажа в районах Крайнего Севера не менее 12 календарных лет либо в приравненных к ним местностях не менее 17 календарных лет могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет.
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Когда многодетные матери смогут выйти на пенсию досрочно
Важно понимать, что закон не устанавливает снижение пенсионного возраста для многодетных женщин до 55 лет. Право на пенсию у них возникает именно с момента достижения установленного законом пенсионного возраста для данной категории, подчеркнула юрист.
Однако, поскольку для повышения пенсионного возраста в России предусмотрен длительный переходный период (с 2019 по 2028 год), часть многодетных матерей может выйти на пенсию раньше предусмотренных законом 56 и 57 лет. Так, женщины, которым исполнилось 55 лет в 2019 году, уже вышли на пенсию в 55,5 лет на общих основаниях.
Согласно закону о страховых пенсиях, а также с учетом части 3 статьи 10 Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», все женщины, которым исполнилось (или исполнится) 55 лет в 2020 году, смогут выйти на пенсию в 56,5 лет.
Таким образом, женщины 1965 года рождения с тремя детьми выйдут на пенсию на общих основаниях в 56,5 лет. Льгота для многодетных в их ситуации менее «выгодна»: согласно ей, они вышли бы на пенсию только в 57 лет.
Рассмотрим другие примеры.
Если женщине исполняется 55 лет в 2020 году (1965 г.р.) и у нее четверо детей – она выйдет на пенсию в 56 лет (то есть на полгода раньше, чем остальные) на льготных условиях.
Если 55 лет многодетной матери исполнится в 2021 году (1966 г.р.) и у нее трое детей – на пенсию она сможет выйти в 57 лет в 2023 году. Остальные же женщины ее возраста станут пенсионерками лишь в 58 лет в 2024 году.
Наконец, женщина 1966 г.р., которой исполнится 55 лет в 2021 году, имеющая четырех детей, выйдет на пенсию в 56 лет в 2022 году (в отличие от обычного выхода на пенсию для ее ровесниц в 58 лет в 2024 году).
Куда обращаться
Женщине нужно подать заявление для назначения пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации, месту пребывания или фактического проживания. Это можно сделать лично, через законного представителя, по почте, через работодателя с письменного согласия, через МФЦ по месту жительства, с помощью сервиса «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР либо через портал государственных услуг.
Заявление подается не ранее чем за месяц до возникновения права на досрочный выход на пенсию.
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Необходимые документы
Для назначения страховой пенсии по старости нужны следующие документы:
– паспорт;
– СНИЛС;
– трудовая книжка;
– документы, подтверждающие периоды работы и иной деятельности, а также другие периоды, включаемые в страховой стаж;
– документы о нетрудоспособных членах семьи, в том числе находящихся на иждивении, в частности документы о доходах всех членов семьи;
– документы о периодах работы и проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
– свидетельства о рождении детей.
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Сроки рассмотрения
Заявление по общим правилам рассматривается отделением ПФР в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Срок рассмотрения заявления может быть приостановлен до завершения проверки, представления дополнительно запрошенных документов, но не более чем на три месяца (части 7, 8 статьи 22 закона № 400-ФЗ).
Если женщине отказано в удовлетворении заявления о назначении страховой пенсии, то ПФР извещает об этом в течение пяти рабочих дней с указанием причин отказа и порядка его обжалования, а также возвращает документы.
Пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Датой назначения пенсии и будет считаться дата выхода на пенсию.
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