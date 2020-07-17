Как многодетным матерям оформить досрочный выход на пенсию

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Действующим законодательством (а именно – Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в редакции от 01.10.2019 с изменениями от 22.04.2020) для многодетных матерей предусмотрено право досрочного выхода на пенсию.

Во-первых, досрочно на пенсию по достижении 50 лет могут выйти многодетные матери, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до восьми лет. Данное право было предусмотрено законодательством и раньше, пояснила Оксана Красовская, ведущий юрист «Европейской юридической службы».

Во-вторых, с 2019 года, согласно Федеральному закону от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который изменил закон № 400-ФЗ, право досрочного выхода на пенсию появилось и у многодетных матерей, родивших троих и четверых детей.

Так, женщины, родившие четверых детей и воспитавшие их до восьми лет, могут выйти на пенсию с учетом нового пенсионного возраста по достижении 56 лет, а женщины, родившие троих детей и воспитавшие их до восьми лет, по достижении 57 лет. При этом для досрочного выхода на пенсию этим многодетным женщинам необходимо иметь в общей сложности 15 лет страхового стажа (в него входят годы декрета по уходу за детьми).

Наконец, право выйти на пенсию досрочно есть и у женщин-«северянок», а также у женщин со страховым стажем 20 лет. В обоих случаях обязательно наличие двух или более детей. По словам Красовской, данное право существовало и до повышения пенсионного возраста, с учетом изменений в законодательстве для данной категории возраст не повысили. Женщины, родившие двух и более детей, при наличии общего страхового стажа не менее 20 лет (это касается любого региона страны), стажа в районах Крайнего Севера не менее 12 календарных лет либо в приравненных к ним местностях не менее 17 календарных лет могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет.

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