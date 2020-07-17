РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина призвала жителей округа больше гулять и участвовать в мероприятиях в парках округа, об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«В череде дождливых дней нам хочется солнца. Погода постепенно налаживается. Самое время пойти гулять с семьей и друзьями в «Парки Красногорска». Их у нас пять, и в каждом - насыщенная интересная жизнь», - написала Хаймурзина.

Она добавила, что с подробной программой активностей на ближайшие выходные можно ознакомиться в аккаунте МАУК «Парки Красногорска» в соцсети Instagram @parkikrasnogorska_official.

«Желаю всем нашим жителям интересных и солнечных дней и активных выходных», - заключила Хаймурзина.