РИАМО - 17 июл. За минувшие сутки в Московской области выявили 166 случаев инфицирования Covid-19, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье составляет 61 399, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки 349 человек вылечились от коронавируса, всего с начала пандемии в области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 721 пациента.

В России за сутки зафиксировали 6 406 случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии зарегистрировано 759 203 случая инфицирования, скончались 12 123 пациента, вылечились 539 373 человека.

В Подмосковье в связи с улучшением эпидемиологической обстановки поэтапно снимают ограничения, введенные ранее из-за ситуации с коронавирусом. Так, уже открыли пляжи, детские загородные лагеря, отменили масочный режим в парках, восстановили в полном объеме работу заведений общепита.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки скончались 10 пациентов с Covid‑19. За весь период пандемии в регионе умерло 1043 заразившихся.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 406 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 166 случев заражения. В Москве - 575 случаев.

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечились 349 пациентов. Всего за все время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 721 человек.

- В Москве для лечения коронавируса заготовили свыше тонны плазмы с антителами. Донорами стали свыше 1,7 тысячи москвичей, вылечившихся от Covid-19.

- В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637.

- Еще четыре московских стационара вернулись к плановому приему пациентов. Это больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница,«Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

- В столице за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 4271.