РИАМО - 17 июл. В подмосковном Пушкине устанавливаются обстоятельства гибели 10-летнего ребенка, который, играя с металлической рулеткой, закинул ее на высоковольтные провода, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел в деревне Левко. Тело 10-летнего мальчика с термическими повреждениями нашли около заброшенного здания.

«Мальчик гулял вместе с друзьями и нашел строительную рулетку, которую в ходе игры закинул на высоковольтные провода. Ребенка ударило током, он погиб на месте», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.