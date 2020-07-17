РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июл. В деревне Болтино городского округа Мытищи отловили безнадзорную крупную собаку породы гампр, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

В администрацию городского округа Мытищи поступил звонок от жителя деревни Болтино с информацией о нахождении на улицах деревни большой собаки породы гампр без владельца.

«Оперативно в деревню выехала бригада ловцов. Собака была отловлена и помещена в приют. В скором времени нашелся хозяин собаки. Администрация городского округа Мытищи напоминает о необходимости соблюдения правил содержания домашних животных, о необходимости их чипирования, в том числе для оперативного поиска владельца», - говорится в сообщении.

По вопросам потерянных животных, а также по вопросам обитания животных без владельцев, без бирок на ухе, на территории городского округа Мытищи следует сообщать по телефонам: 8 (495) 586-73-62 или 112.