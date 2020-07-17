РИАМО - 17 июл. Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании за четыре проекта Московской области на Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию экотуризма в стране.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на конкурс направили приоритетные для региона проекты: «Руза заповедная» (Рузский округ), «Звенигородский вектор» (Одинцовский округ), «Экосистема «Гжельский ярус» (Раменский округ) и «Журавлиный край» (Талдомский округ). Всего для участия в конкурсе было подано 115 заявок из 68 субъектов России. С начала конкурса на сайте зарегистрировано 219 проектов, в состав которых вошли 1075 участников из 81 региона РФ.

Проект «Руза заповедная» предполагает создание таких объектов туристической инфраструктуры, как «Юртовый глэм-кемпинг», «Хаски-деревня «Рузская Аляска», отели и санатории.

Проект «Экосистема «Гжельский ярус» подразумевает организацию туристической инфраструктуры, ориентированной на памятник природы областного значения «Стратотипический разрез Гжельского яруса каменноугольной системы».

Проект «Журавлиный край» Талдомского округа — это развитие заказника «Журавлиная родина» и проектируемого природного парка «Журавлиный край». Природный комплекс входит в резервный список водно-болотных угодий международного значения и является ключевой орнитологической территорией России.

Проект «Звенигородский вектор» подразумевает создание экотроп и велодорожек от Саввино-Сторожевского мужского монастыря вниз по течению Москвы-реки, с объединением ценных природных систем, памятников истории и архитектуры в единый туристический маршрут.

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