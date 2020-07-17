РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. Жителей подмосковных Люберец призвали оплачивать в период пандемии коронавируса услуги ЖКХ онлайн либо через терминалы, сообщила в пятницу журналистам начальник управления «Люберцы» МосОблЕИРЦ Елена Мотыль.

С 25 июня в Люберцах открылись для посещения клиентские офисы МосОблЕИРЦ.

«Жителям Люберец рекомендуем воспользоваться дистанционными сервисами МосОблЕИРЦ для передачи показаний приборов учета и оплаты услуг ЖКХ. В личном кабинете на сайте https://www.xn--90aijkdmaud0d.xn--p1ai можно произвести оплату без комиссии, передать показания. Также счета можно оплатить через терминалы и банкоматы, посещать для этого офис не надо», - сказала Мотыль.

Она добавила, что справочную информацию можно получить по телефону контактного центра МосОблЕИРЦ: 8 (496) 245-15-99 ежедневно с 8:00 до 22:00.

По словам руководителя регионального направления компании Карена Папикяна, в офисах МосОблЕИРЦ нанесена разметка для соблюдения дистанции. Действует масочный режим, установлены санитайзеры для дезинфекции. Он добавил, что перед офисами оборудована зона ожидания для клиентов.

Как отметил замглавы администрации Люберец Василий Иванов, в округе была ситуация, когда неправильно начисляли платежи. Он отметил, что работа администрации заключается в том, чтобы сбалансировать взаимодействие УК и МосОблЕИРЦ.

«В МосОблЕИРЦ перешла также УК «ПИК-Комфорт». В июне выпустили первые квитанции, там были некорректные начисления, вызвавшие недовольство жителей. Администрация взяла данный вопрос на контроль. Мы два раза в неделю проводим совещания с представителями УК и МосОблЕИРЦ для того, чтобы ситуацию урегулировать», - подчеркнул Власов.

Он уточнил, что ведется активная подготовка к отопительному сезону. В связи с этим Власов призвал жителей округа своевременно оплачивать услуги ЖКХ, так как из данных средств идет оплата ресурсоснабжающим организациям.