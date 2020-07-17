РИАМО - 17 июл. Подмосковные энергетические предприятия снимают режим повышенной готовности, который ввели из-за непогоды в последние несколько дней, нарушения электроснабжения в Подмосковье, возникшие из-за непогоды, устранены в полном объеме, в пятницу утром не поступило ни одной жалобы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.



Электросетевые хозяйства работают в штатном режиме.



«Ситуация с отключениями из-за непогоды находилась под постоянным контролем, в том числе в ночное время. Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.



Из-за аномальной погоды за последние две недели режим повышенной готовности приходилось объявлять энергетикам трижды, что нетипично для региона в целом.



Электросетевые компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» подтвердили, что все крупные и локальные технологические нарушения, возникшие по причине непогоды за период с 14 по 17 июля, устранены.