РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. На территории подмосковного Красногорска устранили крупные подтопления в ряде микрорайонов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«По состоянию на 8 утра пятницы, 17 июля, устранены крупные подтопления в Нахабине, Опалихе и Павшинской пойме и других районах округа», - говорится в сообщении.

По словам главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной, за минувшие сутки в ЕДДС, соцсети и администрацию поступило более 30 обращений от жителей.

«По-прежнему некритичен уровень воды в малых реках, сохраняются подтопления на отдельных участках в СНТ», - отметила Хаймурзина.

Глава округа поблагодарила коллег за оперативную слаженную работу.

Обращения по подтоплениям традиционно принимаются в Telegram-чатах: «Красногорск. Транспорт и дороги» и «Будет чисто 2020».