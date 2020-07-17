РИАМО - 17 июл. За минувшие сутки в Москве выявили 575 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии в городе зарегистрировано 232 376 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В столице за сутки выздоровели 682 пациента после прохождения лечения. Всего за период пандемии в столице выздоровели после лечения 169 637 человек.

В России за сутки зафиксировали 6 406 случаев заражения Covid-19 в 83 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 759 203 случая инфицирования, скончались 12 123 пациента, вылечились 539 373 человека.

На улицах столицы с 13 июля отменили масочный режим. Теперь носить средства индивидуальной защиты на улицах необязательно, однако их нужно надевать в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки скончались 10 пациентов с Covid‑19. За весь период пандемии в регионе умерло 1043 заразившихся.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 406 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 166 случев заражения. В Москве - 575 случаев.

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечились 349 пациентов. Всего за все время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 721 человек.

- В Москве для лечения коронавируса заготовили свыше тонны плазмы с антителами. Донорами стали свыше 1,7 тысячи москвичей, вылечившихся от Covid-19.

- В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637.

- Еще четыре московских стационара вернулись к плановому приему пациентов. Это больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница,«Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

- В столице за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 4271.