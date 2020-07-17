РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали трех вандалов, осквернивших фигуру капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

В микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова, 11 в ночь с 15 на 16 июля видеокамера зафиксировала, как трое молодых парней из четырех справили нужду на фигуру футболиста Артема Дзюбы. Один из них оторвал голову фигуре. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

«В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило обращение от местного жителя 1966 года рождения о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые осквернили стилизованную фигуру футболиста на улице Генерала Смирнова. Полицейские установили и доставили в отдел полиции для разбирательства троих жителей городского округа Подольск 1999, 2000 и 2001 года рождения», - сказала сотрудница.

По ее словам, в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее в октябре 2019 года две девушки уже уносили с собой эту фигуру футболиста, на них завели уголовное дело, но судебного рассмотрения с тех пор еще не было.

В июне 2019 года активисты по данному адресу установили фигуру футболиста, который отдает воинское приветствие. На заднем фоне запечатлены все результаты матчей сборной России. Фигуру установили к годовщине чемпионата мира по футболу, прошедшего в России в 2018 году.