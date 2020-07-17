РИАМО - 17 июл. В Подмосковье от воды освободили один участок дороги и дачный поселок «Мечтаево» в Можайском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«За 17 июля 2020 года подтоплений не произошло», — отмечается в материале.

По данным на 9 часов пятницы, остаются подтопленными 238 дачных участков в Можайском, Наро-Фоминском, Рузском округах, Волоколамске и Истре. Также подтоплены 64 дачных дома и размыт один участок дороги в Можайском округе. Затоплены три участка дороги в Наро-Фоминском округе, Красногорске и Истре.

Уровень воды в городском округе Можайский в СНТ «Виктория» держится на уровне 45 сантиметров, СНТ «Стрела» - 30 сантиметров, СНТ «Васильки» - 40 сантиметров.

В городском округе Волоколамск в СНТ «Мадиз» уровень воды равен 10 сантиметрам, в Наро-Фоминском округе в деревне Мальце – 20 сантиметрам. В Красногорске в микрорайоне Опалиха, железнодорожная станция «Опалиха» - 10 сантиметрам. В Истре в СНТ «Радуга» - 15 сантиметрам, в СНТ «Юстиция» - 5 сантиметрам, в Рузском округе в СНТ «Очаково» - 30 сантиметрам.

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