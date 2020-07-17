РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июл. Во время проведения акции «Школа утилизации: электроника» в городском округе Мытищи собрали 29,6 куба вторсырья, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.
15-16 июля проходила акция по утилизации отслужившей техники и электроники, в которой приняли участие 23 организации. Экологическая программа «Школа утилизации: электроника» успешно функционирует на территории Подмосковья уже четыре года, и на протяжении всех этих лет городской округ Мытищи занимает лидирующие позиции в зачете среди всех округов.
Мытищинские экологи благодарят всех участников акции: неравнодушных граждан, которые в дождь приходили сдать на переработку технику со словами благодарности в адрес организаторов; управление образования, благодаря которым к акции подключилось большое количество дошкольных учреждений и школы №10, 16, 24; территориальные управления округа, которые организовали сбор техники на местах в самых отдаленных уголках горокруга.
«Спасибо ветеранам и пенсионерам, которые ждали нас и волонтеров из местного отделения МГЕР и всячески старались помочь, с заботой оборачивали каждый прибор в ткань или пакет, чтобы нам было удобно нести. Нашим коллегам из управления культуры, которые не только сдали солидный объем техники на переработку, но и помогли в организации центрального мероприятия у стен ДК »Яуза«, отдельно спасибо за теплый чай в промозглую погоду», - отмечается в сообщении.
Также экологи отметили словами благодарности руководство МФЦ Мытищи , МКУ «УДОМС», ООО «Компания «Нипетойл», совет депутатов округа, мытищинские СМИ за прекрасную информационную поддержку и всех, кто не остался в стороне.
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