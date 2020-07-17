РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июл. Во время проведения акции «Школа утилизации: электроника» в городском округе Мытищи собрали 29,6 куба вторсырья, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

15-16 июля проходила акция по утилизации отслужившей техники и электроники, в которой приняли участие 23 организации. Экологическая программа «Школа утилизации: электроника» успешно функционирует на территории Подмосковья уже четыре года, и на протяжении всех этих лет городской округ Мытищи занимает лидирующие позиции в зачете среди всех округов.

«За два дня собрали 29,6 куба вторсырья, в том числе несколько кубов во время проведения центрального сбора для жителей у ДК «Яуза». Но это не финальные данные - еще 8 организаций примут участие в акции в грядущий понедельник, 20 июля! Совершенно точно, что таких результатов удается добиться только благодаря совместной слаженной работе и экологически ответственному отношению к вопросу мытищинцев!» - говорится в сообщении.

Мытищинские экологи благодарят всех участников акции: неравнодушных граждан, которые в дождь приходили сдать на переработку технику со словами благодарности в адрес организаторов; управление образования, благодаря которым к акции подключилось большое количество дошкольных учреждений и школы №10, 16, 24; территориальные управления округа, которые организовали сбор техники на местах в самых отдаленных уголках горокруга.

«Спасибо ветеранам и пенсионерам, которые ждали нас и волонтеров из местного отделения МГЕР и всячески старались помочь, с заботой оборачивали каждый прибор в ткань или пакет, чтобы нам было удобно нести. Нашим коллегам из управления культуры, которые не только сдали солидный объем техники на переработку, но и помогли в организации центрального мероприятия у стен ДК »Яуза«, отдельно спасибо за теплый чай в промозглую погоду», - отмечается в сообщении.

Также экологи отметили словами благодарности руководство МФЦ Мытищи , МКУ «УДОМС», ООО «Компания «Нипетойл», совет депутатов округа, мытищинские СМИ за прекрасную информационную поддержку и всех, кто не остался в стороне.