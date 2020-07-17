РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июл. Первые итоги единых государственных экзаменов подвели в Щелкове, на данный момент 12 выпускников округа набрали 100 баллов на экзаменах, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

В этом году тестирование проходят только те, кому это необходимо для поступления в ВУЗ.

«Больше всего абитуриентов отличились познаниями в литературе, которая в принципе считается одним из самых сложных гуманитарных экзаменов», - говорится в сообщении.

По литературе 100 баллов набрали девять ребят – это выпускники гимназии №6, школы №17, лицея №7, огудневской школы №28, лицея №14, школ №16 и №4, православной гимназии «Ковчег». Высший балл по информатике и ИКТ набрали два абитуриента – выпускники гимназии №6 и школы №12. Один ученик из школы №12 смог набрать 100 баллов на ЕГЭ по географии.

Впереди осталось всего два экзамена: 20 июля – биология и письменный тест по иностранному языку, 22 и 23 июля – устный тест по иностранному языку.