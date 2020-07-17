РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июл. Первые итоги единых государственных экзаменов подвели в Щелкове, на данный момент 12 выпускников округа набрали 100 баллов на экзаменах, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.
В этом году тестирование проходят только те, кому это необходимо для поступления в ВУЗ.
«Больше всего абитуриентов отличились познаниями в литературе, которая в принципе считается одним из самых сложных гуманитарных экзаменов», - говорится в сообщении.
По литературе 100 баллов набрали девять ребят – это выпускники гимназии №6, школы №17, лицея №7, огудневской школы №28, лицея №14, школ №16 и №4, православной гимназии «Ковчег». Высший балл по информатике и ИКТ набрали два абитуриента – выпускники гимназии №6 и школы №12. Один ученик из школы №12 смог набрать 100 баллов на ЕГЭ по географии.
Впереди осталось всего два экзамена: 20 июля – биология и письменный тест по иностранному языку, 22 и 23 июля – устный тест по иностранному языку.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/13)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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