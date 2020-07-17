РИАМО - 17 июл. Инспекторы МАДИ с начала года провели 1002 рейда по проверке соблюдения таксистами правил и безопасности перевозок, было изъято и направлено на спецстоянки 1737 автомобилей из-за того, что водители не прошли перед выездом обязательный медосмотр, а машины — технический, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МАДИ.

Мероприятия проводили совместно с ГИБДД ежедневно возле крупных транспортно-пересадочных узлов, вокзалов, торговых центров и других мест притяжения такси.

«Ежедневно москвичи и гости столицы совершают свыше полумиллиона поездок на такси. Очень важно, чтобы они были в безопасности, поэтому мы уделяем особое внимание тому, как таксисты соблюдают все необходимые требования. Для этого мы проверяем, проходил ли водитель медицинский осмотр, а автомобиль — технический во избежание риска возникновения ДТП», — сказал собеседник агентства.

Инспекторы МАДИ зафиксировали у водителей такси и 13,6 тысячи других нарушений, связанных с несоблюдением обязательных требований к такси. Чаще всего на кузове автомобилей не было цветографической схемы в виде «шашечек», опознавательного фонаря «такси» на крыше или информации о тарифах и перевозчике в салоне. За такие нарушения водителям и такси-компаниям выписали штрафы от 1 тысячи до 50 тысяч рублей.

Помимо совместных рейдов с ГИБДД, в целях профилактики распространения коронавируса МАДИ провела 154 рейда с Роспотребнадзором. С начала пандемии сотрудники выявили в такси 1168 нарушений — у водителей не было средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Несмотря на то, что по улицам можно ходить без масок и перчаток, передвигаться в общественном транспорте, в том числе в такси, необходимо только в них — от этого зависит жизнь и здоровье окружающих.

Москвичам рекомендовали сообщать о всех нарушениях в такси по номеру инспекции: 8 (495) 540-76-56 или по электронной почте madi@mos.ru.