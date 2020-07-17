РИАМО - 17 июл. За минувший четверг в Московской области выпало до 5 миллиметров осадков, а в ночь на пятницу — до 4 миллиметров, в столице за сутки выпало 2 миллиметра осадков, сообщил РИАМО в пятницу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В Черустях этой ночью выпало четыре миллиметра осадков, за минувший день — пять миллиметров. Итого — девять миллиметров при месячной норме 90 миллиметров. В Москве за прошлый день и эту ночь выпало по 1 миллиметру осадков», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в пятницу в Московском регионе ожидается пасмурная погода. Но дожди будут краткосрочными, всего за день выпадет 1-2 миллиметра осадков.

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