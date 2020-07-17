РИАМО — 17 июл. Вратарь команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» из России Андрей Василевский попал в число номинантов на награду «Везина Трофи», сообщает Газета.ru.

Награду вручают лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги. О номинации стало известно благодаря агенту Дэну Мильштейну, рассказавшему об этом в Twitter.

«Для россиянина это третья номинация на премию подряд. Вратарь стал обладателем «Везина Трофи» в сезоне-2018/19», - говорится в сообщении.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Василевский принял участие в 52 матчах, в которых одержал 35 побед и оформил три шат-аута.

Российский голкипер отразил 91,7% бросков, пропуская в среднем 2,56 шайбы за игру.