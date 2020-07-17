РИАМО - 17 июл. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение, предписание и постановление Московского областного управления ФАС о нарушении ООО «Вертикаль» закона о защите конкуренции и привлечении к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в управление поступило заявление ООО «ПромАльянс». Фирма пожаловалось на действия ООО «Вертикаль» в части неправомерного составления актов о бездоговорном потреблении электрической энергии.

«Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении ООО «Вертикаль» к административной ответственности в виде штрафа в размере более 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

ООО «Вертикаль» нарушила антимонопольное законодательство в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в границах присоединенных электрических сетей. Это выразилось в ущемлении интересов ООО «ПромАльянс», путем неправомерного составления актов о бездоговорном потреблении электрической энергии.

Не согласившись с указанными решением, предписанием и постановлением, ООО «Вертикаль» обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность решения, предписания и постановления Московского областного УФАС России.