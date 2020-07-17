РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июл. Солист духового оркестра щелковского Театрально-концертного центра Александр Югорский получил награду от министерства обороны РФ — медаль «Участнику военной операции в Сирии», сообщается на сайте администрации городского округа.

«В 2019 году Александр Югорский совместно с коллегами давал концерт в Сирийском городе Тартус. Не только для военнослужащих, но и для местного населения», - говорится в сообщении.

Вокалист отметил, что лично для него это была настоящая буря эмоций, было здорово видеть, как сами зрители, местные жители, постепенно прониклись позитивной энергетикой концерта и даже начали подпевать.