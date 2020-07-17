РИАМО - 17 июл. В Москве с начала апреля для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заготовили более тонны плазмы с антителами, свыше 1,7 тысячи москвичей, вылечившихся от Covid-19, стали донорами, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С апреля этого года в Москве заготовили более тонны плазмы с антителами к коронавирусу. И это благодаря 1788 донорам, которые сдали кровь после выздоровления. Кроме того, 215 горожан сделали это повторно. Мы благодарим всех, кто откликнулся – вы помогаете многим пациентам победить болезнь. В наших стационарах уже более 760 пациентам были назначены переливания, почти 500 из них уже успешно побороли заболевание и выписались из больниц», – сказала вице-мэр.

Согласно предварительным исследованиям, после переливания донорской плазмы шанс оказаться на искусственной вентиляции легких в реанимации у среднетяжелых пациентов снижается на 63%. При этом шанс выздоровления тяжелых больных увеличивается на 19%.

«Сегодня мы знаем точно, что метод эффективен. Он был одобрен не только клиническим комитетом Москвы, но и министерством здравоохранения РФ. Доза, которую мы получаем от одного донора плазмы, может помочь двум-трем больным. Метод будет применяться до появления вакцины, что может занять месяцы – поэтому важно, чтобы у нас был достаточный запас плазмы реконвалесцентов», – сказал главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов

Он также отметил, что плазма может применяться для создания препарата иммуноглобулина.

После лечения от Covid-19 врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки скончались 10 пациентов с Covid‑19. За весь период пандемии в регионе умерло 1043 заразившихся.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 406 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 166 случев заражения. В Москве - 575 случаев.

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечились 349 пациентов. Всего за все время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 721 человек.

- В Москве для лечения коронавируса заготовили свыше тонны плазмы с антителами. Донорами стали свыше 1,7 тысячи москвичей, вылечившихся от Covid-19.

- В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637.

- Еще четыре московских стационара вернулись к плановому приему пациентов. Это больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница,«Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

- В столице за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 4271.