РИАМО - 17 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения об ООО «Центр Сетевой Безопасности» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Сведения предоставило подмосковное управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по обеспечению функционирования и сопровождению мультимедийного комплекса конференц-зала», - говорится в сообщении.

Общество нарушило условия исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав все доводы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Центр Сетевой Безопасности» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.