РИАМО - 17 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным решение московского областного управления ФАС о нарушении АО «Банк Русский Стандарт» закона о рекламе по факту получения рекламы по телефону без согласия абонента, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного органа.

Ранее в управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного звонка от банка без его согласия.

«АО «Банк Русский Стандарт» допущены нарушения при распространении рекламы, в частности, отсутствует информация о всех условиях предоставления кредита», — говорится в сообщении.

Антимонопольный орган вынес решение о нарушении банком закона о рекламе. Не согласившись с указанным решением, банк обратился в суд, который отказал кредитной организации в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения УФАС Подмосковья.