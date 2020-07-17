РИАМО - 17 июл. В этом сезоне жители столицы могут покататься на велосипедах по самым разным городским локациям, начиная от набережных Москвы-реки и заканчивая зелеными зонами в лесах, всего доступно 69 километров велодорожек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Один из самых красивых маршрутов для велосипедистов проходит по партерной части парка«Сокольники», — отмечается в сообщении.

Здесь протяженность велодорожки составляет 12 километров, а проходит она мимо розария и прудов. Помыть свой байк можно бесплатно на Фестивальной площади.

Сразу два маршрута для велосипедистов с общей длиной 3,7 километра находятся в парке «Митино». Кроме того, одновременно кататься и любоваться видами на Мневниковскую пойму можно в парке «Фили».

Проложить свой путь мимо сухого фонтана и арт-объекта «Зеркальный лабиринт» все желающие могут в парке «Ходынское поле». Маршрут дистанцией в 4,3 километра пролегает по аллеям Измайловского парка с местами для отдыха на лавочках.

Взять велосипед на прокат можно с помощью городского сервиса, а также на территории парков. Всего велодорожки в столице расположены в 22 парках и зеленых зонах.

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