РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июл. В пятницу в деревне Новофрязино Щелкова до 15:00 отключат электроэнергию из-за ремонтных работ, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Фрязинские электросети щелковского филиала «Мосэнергосбыт» будут проводить ремонтные работы на линиях», - говорится в сообщении.

Электричество будет отсутствовать на улицах Маяковского, Льва Толстого, Островского, Шоссейная и Лесная.

В случае возникновения вопросов необходимо звонить по телефону: 8(496)564-12-63.