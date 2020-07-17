РИАМО - 17 июл. Во время пандемии столичный центр занятости помог найти работу более 25 тысячам горожан, банк вакансий постоянно пополняется, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С началом пандемии нам удалось оперативно перевести все услуги центра занятости населения в онлайн. Несмотря на то, что многие компании приостановили набор персонала, устроиться на работу все равно было возможно», - рассказала Ракова.

Она добавила, что количество вакансий сейчас снова увеличивается. На данный момент в банке центра «Моя работа» можно найти более 70 тысяч вакансий, их число ежедневно растет.

В общей сложности в банке вакансий центра занятости населения «Моя работа» в пандемию было около 40 тысяч актуальных предложений, среди которых около 10% - с возможностью дистанционной работы. Сейчас число вакансий постоянно растет.

«Пандемия простимулировала компании оперативно отреагировать на меняющуюся обстановку и запустить ряд проектов, связанных с дистанционным обслуживанием, онлайн сервисами и обеспечением удаленной работы сотрудников», - добавила Ракова.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- В Подмосковье за минувшие сутки скончались 10 пациентов с Covid‑19. За весь период пандемии в регионе умерло 1043 заразившихся.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 406 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 166 случев заражения. В Москве - 575 случаев.

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечились 349 пациентов. Всего за все время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 721 человек.

- В Москве для лечения коронавируса заготовили свыше тонны плазмы с антителами. Донорами стали свыше 1,7 тысячи москвичей, вылечившихся от Covid-19.

- В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637.

- Еще четыре московских стационара вернулись к плановому приему пациентов. Это больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница,«Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

- В столице за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 4271.