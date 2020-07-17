РИАМО - 17 июл. Стройплощадку Юго-Восточной хорды рекультивировали, работы выполнены в рамках госконтракта по радиационному контролю, изъятию и транспортировке радиоактивно загрязненного грунта на участке между заводом полиметаллов и железной дорогой, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Рабочая зона прилегает к территории ОАО «Московский завод полиметаллов». Между ним и железной дорогой ранее нашли загрязненные грунты.

«Последние исследования грунта на участке строительства Юго-Восточной хорды нашими специалистами были проведены 15 июля. Замеры показали, что нет превышений природного фона, который характерен для города Москвы», – сказал заведующий отделением развития систем аварийной готовности и реагирования Института безопасного развития атомной энергетики РАН Сергей Красноперов.

На сегодняшний день участок строительства хорды полностью очистили. Изъятый грунт вывезли на специализированную площадку.

Генподрядной организацией заключен договор с ФГУП «Радон» на оказание услуг по радиационному контролю при производстве земляных работ на строительном участке. «Радон» продолжит контролировать экологическую ситуацию на Юго-Восточной хорде во время всех строительных работ.