РИАМО — 17 июл. Более 60% российских предпринимателей из числа малого и среднего бизнеса не смогли добиться скидки на аренду недвижимости во время периода самоизоляции, несмотря на то, что послабления рекомендовало дать правительство, сообщает газета «Известия».

Данные получены после опроса «Опоры России».

«Кроме того, треть предпринимателей получила полный отказ в льготах, а об отсрочке или временном освобождении от выплат смогла договориться только половина бизнесменов, которая за ними обращалась», - отмечается в публикации.

Министерство экономического развития РФ и арендодатели с результатами исследования не согласились. Они считают, что большая часть владельцев пошла на уступки.

В июне 2020 года в России приняли закон, который позволяет пострадавшим от кризиса малым и средним фирмам расторгать договор аренды в одностороннем порядке, не платя за это штрафы.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- В Подмосковье за минувшие сутки скончались 10 пациентов с Covid‑19. За весь период пандемии в регионе умерло 1043 заразившихся.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 406 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 166 случев заражения. В Москве - 575 случаев.

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечились 349 пациентов. Всего за все время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 721 человек.

- В Москве для лечения коронавируса заготовили свыше тонны плазмы с антителами. Донорами стали свыше 1,7 тысячи москвичей, вылечившихся от Covid-19.

- В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637.

- Еще четыре московских стационара вернулись к плановому приему пациентов. Это больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница,«Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

- В столице за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 4271.