РИАМО - 17 июл. Общий объем отсрочки по имущественным платежам для 2,9 тысячи арендодателей столицы составит 15,4 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москва утвердила список арендодателей торговых объектов, которые смогут получить отсрочку по имущественным налогам в 2020 году», - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, отсрочку от трех месяцев до одного года предоставят тем индивидуальным предпринимателям и организациям, чей основной доход формируется со сдачи недвижимости в аренду.

В материале отмечается, что такого рода послабление доступно для владельцев недвижимости, относящейся к общепиту, торговле и бытовому обслуживанию. Кроме того, одно из условий – обложение налогом от кадастровой стоимости.

Подать заявление в налоговые органы для получения отсрочки необходимо как минимум за месяц до момента наступления срока уплаты налога. Подробная информация о мерах поддержки бизнеса в столице доступна по номеру +7 (499) 961-01-20. Звонки принимают по будням с 9:00 до 18:00.