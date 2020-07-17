РИАМО — 17 июл. Следственный комитет Российской Федерации продолжает выяснять обстоятельства гибели и захоронения членов царской семьи, проводится расследование уголовного дела, в рамках которого назначено порядка 37 различных экспертиз, благодаря этому следователи исключили некоторые суждения, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Следователи исключили суждения, связанные с идентификацией останков группы лиц, обнаруженных под Екатеринбургом.

«Так, на основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения», - говорится в сообщении.

Следователи провели две почвоведческие экспертизы по образцам, полученным на местах захоронений. Они доказали несостоятельность мнения о том, что в Поросенковом Логу, где были обнаружены екатеринбургские останки, почва торфянистая, что вызывает торфяное дубление тел, исключающее возможность определения ДНК.

«В рамках почерковедческой экспертизы по всем вариантам «Записок Юровского», в тексте которых излагаются события, произошедшие в ночь на 17 июля 1918 года, эксперты установили, что в «Записке Юровского» из Государственного архива РФ рукописные поправки по тексту сделаны им самим», - говорится в сообщении.

Уточняющие записи на полях и дополнение в конце текста сделал кто-то другой.

В рамках проводимых исследований устанавливается, кто именно написал на обоях в «расстрельной комнате» строки стихотворения Генриха Гейне.

О каких-то выводах пока говорить рано. Расследование продолжается.