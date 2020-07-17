РИАМО - 17 июл. После перерыва из-за пандемии в четырех парках Москвы вернулись к работе коворкинги – офисы для совместной работы с бесплатным Wi-Fi, в них соблюдаются все меры санитарной защиты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Провести трудовые будни в небольших коллективных офисах можно в музее-заповеднике «Царицыно», Нескучном саду, в парках «Сокольники» и 50-летия Октября», - говорится в сообщении.

Бесплатный коворкинг «Арт-павильон» в парке 50-летия Октября находится рядом с площадью Семьи. Он открыт каждый день с с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00. Площадь коворкинга составляет 36 квадратных метров. Он подойдет для одиночной работы или проведения переговоров.

Еще одно место для коллективной работы открылось в музее-заповеднике «Царицыно» в вестибюле Большого дворца и Хлебного дома. На его территории есть кафе, а график работы совпадает с музейным. В будни кроме понедельника бесплатный коворкинг открыт с 10:00 до 18:00, в субботу сюда можно прийти с 10:00 до 20:00, а в воскресенье поработать удастся на час меньше - с 10:00 до 19:00.

Найти коворкинг в «Сокольниках» также можно в образовательном пространстве «Букводом». Внутри есть читальный зал и лекторий. С понедельника по пятницу этот платный коворкинг работает с 10:00 до 21:00. В выходные он открывается в 11:00 и продолжает работу до 21:00 в субботу и до 20:00 в воскресенье.

Четвертый платный коворкинг открылся на «Рабочей станции» по адресу Ленинский проспект, 30а в Нескучном саду. Он подойдет для встреч с партнерами по бизнесу или показа презентаций. Здесь оборудована зона отдыха, а в августе откроется веранда. Коллективный офис работает круглосуточно.

В материале также отмечается, что во всех округах столицы открылись коворкинг-центры НКО комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Время работы: с понедельника по субботу — с 10:00 до 21:00, в воскресенье — с 10:00 до 17:45. Прийти туда можно бесплатно, необходимо за пять дней отправить заявку на портал «Душевная Москва». Посетители должны соблюдать масочный режим. На входе измеряют температуру.

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