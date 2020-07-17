РИАМО - 17 июл. Сотрудники полиции МУ МВД России «Орехово-Зуевское» задержали 19-летнего местного жителя, его подозревают в совершении серии угонов автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По имеющейся информации, злоумышленник ранним утром, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поехать на место ДТП, в котором ранее погиб его друг», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что на вокзале в поселке Авсюнино подозреваемый попросил водителя такси довезти его до деревни Селиваниха. Подъезжая к указанному месту, молодой человек решил похитить транспортное средство, на котором передвигался. Он достал отвертку и стал наносить ей удары таксисту.

Водитель начал уворачиваться и потерял управление. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. После этого злоумышленник вышел из машины и побежал в сторону деревни.

«Проходя мимо одного из домов, правонарушитель заметил припаркованный автомобиль, в замке зажигания которого находились ключи. Он сел за руль данной автомашины и поехал к месту ДТП своего покойного знакомого», – добавила Петрова.

Во время движения угонщик не справился с управлением и врезался в дерево, после чего вышел из машины и скрылся. Через некоторое время его задержали.



В отношении правонарушителя возбудили уголовные дела. Его отправили под домашний арест.