РИАМО - 17 июл. Плановый прием пациентов на этой неделе возобновили еще в четырех городских больницах, они приняли на лечение уже свыше 100 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в настоящее время в столице вернулись в обычный режим работы уже 20 медицинских учреждений, которые ранее перепрофилировали для работы с пациентами, заразившимися Covid-19.

«К стандартному режиму работы вернулись <…> — больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница, <…> «Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице», - рассказала Ракова.

В больницах оказывают помощь в отделениях хирургии, урологии, гинекологии, кардиологии и других направлений. Сотрудники медицинских учреждений были протестированы на наличие коронавируса и продолжат регулярно сдавать анализы. Прием пациентов ведется с интервалами в 15 минут. Кроме того, процесс госпитализации проходит с соблюдением масочного режима.

Людей, поступивших на лечение, также проверяют на Covid-19. В ожидании результатов анализов они находятся в отдельных палатах. В перепрофилированных стационарах регулярно производят обработку контактных поверхностей.

К переходу к плановому приему пациентов готовятся больница имени Юдина, имени Иноземцева, Боткинская больница, Центр патологии речи и нейрореабилитации и еще один из корпусов больницы имени Спасокукоцкого. Воздух внутри их помещений обеззараживается, койки располагают на увеличенном расстоянии.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- В Подмосковье за минувшие сутки скончались 10 пациентов с Covid‑19. За весь период пандемии в регионе умерло 1043 заразившихся.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 406 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 166 случев заражения. В Москве - 575 случаев.

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечились 349 пациентов. Всего за все время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 721 человек.

- В Москве для лечения коронавируса заготовили свыше тонны плазмы с антителами. Донорами стали свыше 1,7 тысячи москвичей, вылечившихся от Covid-19.

- В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637.

- Еще четыре московских стационара вернулись к плановому приему пациентов. Это больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница,«Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

- В столице за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 4271.