РИАМО — 17 июл. Представители соцсети Twitter сообщили, что, по имеющийся на сегодняшний день информации, хакеры атаковали около 130 аккаунтов, сообщает Газета.ru.
Количество атакованных аккаунтов назвали в микроблоге службы поддержки.
«При этом над некоторыми из атакованных аккаунтов злоумышленники получили контроль и смогли публиковать сообщения с этих учетных записей, указано в сообщении», - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что Twitter заблокировала все аккаунты, которые пытались поменять пароль в течение 30 дней.
До этого злоумышленники разместили на взломанных страницах сообщения о возможности удвоить денежные средства, которые поступят от пользователей на биткоин-кошелек.
Такие фейковые сообщения появлялись на страницах у бизнесменов и знаменитостей.
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