РИАМО - 17 июл. В рамках европейского этапа конкурса туристической премии World Travel Awards открыто голосование, которое ранее приостанавливали из-за коронавируса, Москва представлена в трех номинациях, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

Как отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, столица представлена в номинациях «Лучшее туристское направление в Европе. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе», а также «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе».

«Наш город привлекает путешественников своей насыщенной культурной жизнью, событийными проектами, уникальной архитектурой и парковыми ансамблями. В прошлом году около 60% туристов из дальнего зарубежья приезжали в Москву именно с культурно-познавательными целями», — сказала Сергунина.

Она добавила, что в номинации «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе» премии за победу борется комитет по туризму Москвы.

Отдать свой голос за столицу можно до 17 августа. Голосование проходит на официальном сайте премии.

Лауреатов европейского этапа World Travel Awards планирует наградить 28 сентября в Анталии (Турция). Гранд-финал премии запланировано впервые провести в российской столице в конце 2020 года.

В премии World Travel Awards представлено свыше 80 номинаций. За победу ведут борьбу не только самые привлекательные для туристов города и достопримечательности, но и туроператоры, авиакомпании, курорты и отели.

Сергунина напомнила, что в 2019 году Москва выиграла номинацию «Город», российская столица обошла Париж, Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон и другие города.

World Travel Awards вручают с 1993 года. Данная премия считается одной из главных наград в области туризма, ее еще называют туристическим «Оскаром».