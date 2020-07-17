РИАМО - 17 июл. В одном из многоквартирных домов в Балашихе произошло возгорание, площадь огня составляла 80 квадратных метров, в результате происшествия из помещений были эвакуированы почти 40 человек, никто из них не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В многоквартирном жилом доме по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Ольгино, улица Ляхова, дом 35. На момент прибытия первого пожарноспасательного подразделения в происходило горение лестницы на первом этаже деревянного двухэтажного многоквартирного жилого дома размерами», - говорится в сообщении.



В 23:50 пожар удалось локализовать на площади 80 квадратных метров. В 01:10 было объявлено о полной ликвидация пожара.

Пожарными подразделениями эвакуированы 37 человек, среди которых восемь детей. Погибших и пострадавших нет.