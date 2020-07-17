РИАМО - 17 июл. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, в разных районах пройдут кратковременные дожди, воздух может прогреться до 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«17 июля при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области 18-23. Ветер западного, северо-западного направлений 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление продолжит расти, но еще останется ниже нормы, кислородный режим благоприятный.

Для метеозависимых людей такие колебания погоды могут стать причиной различных симптомов недомогания, чаще всего реагируют лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегетативными нарушениями.