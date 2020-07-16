РИАМО - 16 июл. Руководитель Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов совершил инспекционный выезд в городской округ Чехов из-за участившихся жалоб жителей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во время визита в Чехов Баженов проинспектировал состояние дворовых территорий и контейнерных площадок на территории города. Он провел осмотр Московской, Почтовой, Загородной, Новосельской, Литейной улиц.

«Рабочая поездка начальника Госадмтехнадзора вызвана увеличившимся за последнее время количеством сообщений от жителей с жалобами на проблемы с чистотой и порядком в городе. Сообщения поступают по различным каналам и концентрируются в Центре управления регионом (ЦУР), позволяющим оперативно увидеть «болевые точки», принять соответствующие меры и устранить проблемы, – говорится в сообщении.

Ранее жители Чехова сообщали о том, что содержание детского игрового оборудования и покрытия на детской площадке находится на ненадлежащем уровне. Контейнерные площадки также вызвали недовольство у жителей.

В ходе поездки были даны указания по устранению всех найденных нарушений. Контроль за осуществлением данной работы будет проводить территориальный отдел №36 Госадмтехнадзора Московской области.