РИАМО - 16 июл. В каждом городском округе Московской области есть веломаршруты разной протяженности, путешествия на двухколесном транспорте всегда получаются более увлекательными и насыщенными, чем на автомобиле, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Можно и дышать свежим воздухом, и останавливаться в живописных местах, чтобы делать памятные фото, и заниматься фитнесом», - говорится в сообщении.

В Богородском городском округе есть велодорожка в Центральном городском парке, ее протяженность 3,6 километра. Основные точки маршрута: Ногинск, улица Леснова, дом 2.

Обзорный веломаршрут по городскому округу Долгопрудный составляет 14,5 километра. Основные точки маршрута: церковь Иконы Казанской Божьей матери, парк на улице Молодежной, парк «Мысово», Юсуповский сквер, церковь Спаса Нерукотворного образа, Центральный парк.

Велодорожка гребного канала (вокруг озера Бельское) находится в городском округе Бронницы. Протяженность маршрута составляет 4 километра. Основные точки маршрута: пляж, Крымский мост, учебно-тренировочный центр.

В городском округе Мытищи расположена велодорожка протяженностью почти 6,5 километра. Основные точки маршрута: вдоль правого и левого берегов реки Яуза.

Трасса «Один день в Серпухове» находится в одноименном городском округе. Протяженность маршрута составляет 8 километров. Основные точки маршрута: скульптура «Всадники», памятный знак «Черный тюльпан», граффити «Павлин», Музей печати, скульптурная композиция «Ярмарка», сквер «Дама с собачкой», Серпуховский историко-художественный музей, старообрядческая церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Высоцкий монастырь, плотина, Принарский парк, Распятский собор.

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