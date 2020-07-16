РИАМО - 16 июл. В районе деревни Караваево Богородского городского округа спасатели вывели из леса молодую супружескую пару с шестилетним ребенком, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Старший смены спасателей Сергей Темнюк рассказал, что супруги с шестилетней дочкой отправились в лес за грибами. Недалеко от садоводства «Электрон» грибники припарковали автомобиль и в 12:30 ушли в лес.

«Побродив несколько часов, грибники забрели в заболоченную часть леса, где после обильных дождей вода поднялась и местами была им по колено. Супруги с ребенком промокли, потеряли ориентацию и поняли, что заблудились. Оценив опасность ситуации, в которой они оказались, пара приняла единственное правильное решение – вызвать спасателей по телефону 112», - сказал Темнюк.

Он добавил, что в 16:50 поступил сигнал о попавших в беду людях. На место срочно выдвинулась дежурная смена спасателей.

«До СНТ «Электрон» мы добрались быстро, обнаружили автомобиль заблудившихся людей и определили направление движения. Затем мы выстроились в цепь и выдвинулись в лес», - уточнил Темнюк.

Спасатели постоянно поддерживали связь с потерявшимися людьми по телефону. Подавая звуковые сигналы и ориентируясь на ответы, через час они обнаружили заблудившихся.

«Добраться до грибников оказалось непросто, кругом в лесу сейчас стоит вода, много упавших деревьев, это сильно затрудняло наше движение. Обнаружив заблудившихся, мы увидели, что они промокли, ребенок сильно устал, и мы поочередно несли его на руках», - добавил спасатель.

По его словам, выйдя из леса, грибники переоделись в сухую одежду, которая нашлась у них в машине. Медицинская помощь семье не потребовалась.