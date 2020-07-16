РИАМО - 16 июл. В Можайском городском округе планируется сброс воды из водохранилища, чтобы не было переполнения из-за сильных дождей, которые идут уже три дня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вы видите, что дожди в Подмосковье идут уже третьи сутки. Ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы. Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Он попросил жителей Можайского городского округа, которые проживают недалеко от рек и водоемов, быть наготове, держать при себе документы и необходимые вещи.

«Надеюсь, что до эвакуации не дойдет. Мы обязательно будем вас информировать. Но, вместе с тем, обращайте внимание на то, что происходит вокруг. И берегите себя!» - заключил губернатор.

Также в Можайском округе по поручению губернатора продолжается ликвидация последствий ливней и сильного ветра. Из-за сильного дождя случился перелив воды через реку Протву, в ночь на 14 июля размыло участок дороги Уваровка — Ивакино — Можайск — Хорошилово — Бабаево.

Пешеходное движение там восстановили с помощью специального настила. Проезд машин будет организован через объездную дорогу в соседней деревне.