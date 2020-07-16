РИАМО - 16 июл. Мобильная площадка всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» работала в Коломне в четверг, ее посетителями стали 250 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Перед началом выполнения испытаний участников обеспечили средствами индивидуальной защиты.

«Все нормативы выполнялись с учетом строгого соблюдения безопасной социальной дистанции. Для этого была нанесена специальная разметка, а также всех присутствующих разделили на пять групп по 50 человек», - говорится в сообщении.

Помимо базовых нормативов по подтягиваниям на высокой и низкой перекладинах, рывку гири, отжиманиям, наклонам вперед из положения стоя, упражнению на пресс и прыжкам в длину, у посетителей была возможность выполнить испытание «Стрельба из пневматической винтовки».

По завершении мероприятия участники были награждены шестью золотыми знаками отличия ГТО.

«На мобильной площадке особое внимание уделяют соблюдению социального дистанцирования и здоровью посетителей. Постоянно проводится санитарная обработка инвентаря, а перед допуском к выполнению нормативов участникам измеряют температуру», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что за конец 2019 и начало 2020 года жители Коломны получили более 220 знаков отличия ГТО, большая часть которых – золотые.