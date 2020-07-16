РИАМО - 16 июл. Полицейские задержали в Раменском городском округе местного жителя, его подозревают в краже велосипеда, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть Быковского отдела полиции МУ МВД России «Раменское» обратилась местная жительница с заявлением о краже велосипеда от магазина в поселке Кратово на улице Карла Маркса. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в дежурную часть 37-летний местный житель», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.