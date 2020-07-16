РИАМО - 16 июл. Онлайн-конференция «Московская область: деловой климат и уроки пандемии» пройдет 24 июля, на ней предприниматели региона расскажут об уроках пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В онлайн-конференции примут участие министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова и представители бизнес-сообщества региона.

«Спикеры обсудят первые результаты действия властей и бизнеса Подмосковья в условиях пандемии. Также спикеры поделятся прогнозами развития экономической ситуации в регионе и стране», - говорится в сообщении.

В частности, можно будет узнать каким предприятиям области помогли такие меры как: выбор новой стратегии, перепрофилирование производства, запуск онлайн сервисов, кто выиграл от инвестиций в недвижимость и развитие туристического кластера, в чем главные уроки борьбы с пандемией для бизнеса и многое другое.

Прямая трансляция будет доступна 24 июля с 12:00 до 13:00 на странице «РБК Конференции» в Facebook, на YouTube-канале «РБК Конференции».

Участие в онлайн-конференции бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.