РИАМО - 16 июл. Руководящий состав Госжилинспекции – заместители руководителя и заведующие всеми территориальными отделами с четверга участвуют в двухдневной программе повышения квалификации «Контрольно-надзорная деятельность как организационно-правовой способ обеспечения законности в жилищно-коммунальном хозяйстве», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Участники мероприятия обсуждают развитие законодательства в сфере жилищно-коммунальной политики и государственного жилищного надзора. Речь идет о системе административно-надзорного производства, мерах принуждения и пресечения правонарушений в контрольно-надзорной деятельности.

«Спикером выступает начальник управления координации правовой работы дочерних зависимых обществ правового департамента ПАО «Россети» Евгений Шалманов. Во второй день программы он расскажет о современных механизмах анализа данных и сбора информации при осуществлении полномочий жилищного надзора», - говорится в сообщении.

Кроме того, будет подробно разобрана судебная практика: вопросы обжалования решений Госжилинспекции в арбитраже, особенности признания недействительными документов и действий надзорного ведомства.

Перед руководством Госжилинспекции также выступит прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Московской области Александр Арюхин. В числе прочего речь пойдет о риск-ориентированном подходе при организации госнадзора в сфере ЖКХ, о выборе меры административного наказания за нарушения и роли анализа имущественного положения управляющей организации при этом.

«Законодательство в жилищной сфере часто и серьезно меняется. Масса специфических моментов появилось в связи с введением режима повышенной готовности. При этом, бесспорно, государственный жилищный инспектор (и особенно руководящий состав) должен быть более грамотным в правовых вопросах, чем поднадзорные субъекты – представители управляющих организаций. Поэтому мероприятия по повышению квалификации в нашем ведомстве проводятся и будут проводиться регулярно», – подчеркнула руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.