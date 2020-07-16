РИАМО – 16 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице начальника одного из отделов по борьбе с наркотиками по подозрению в покушении на мошенничество, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал источник информации агентства, задержанный незаконно получил от физлица почти 1,5 миллиона рублей, его поймали с поличным.

«Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).