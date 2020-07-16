РИАМО - 16 июл. Московская областная аварийно-восстановительная служба после выпадения более 60% месячной нормы осадков продолжает ликвидировать подтопления на нескольких пострадавших территориях региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Для оказания помощи муниципальным коммунальным службам силами «МосАВС» задействовано около 70 специалистов и 14 единиц техники и оборудования. Была организована работа по перекачке дождевых стоков в Красногорске на Ильинском шоссе около базы «Снежком» и по улице Панфилова, 26, а также в поселке Опалиха на улице Железнодорожная.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями «МосАВС» организовала круглосуточное дежурство оперативных и рабочих групп по мониторингу паводковой ситуации и оказания помощи по перекачке дождевых вод в период с 13 по 17 июля 2020 года», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщил Антон Велиховский.

Он уточнил, что помимо уже задействованных в ликвидации аварийных бригад, на производственной базе учреждения в режиме повышенной готовности находятся еще восемь единиц техники и около 16 специалистов для выполнения дополнительных задач.

Ранее работы велись в городском округе Руза, на месте было задействовано 33 специалиста, семь единиц техники и оборудования.

В связи с прогнозированием ухудшения погоды и предстоящего циклона в Московской области более тысячи бригад (10 тысяч специалистов) коммунальных служб были переведены в режим повышенной готовности. Также для предотвращения последствий сильных ливней в регионе были приведены в готовность 3,7 тысячи единиц спецтехники.